Власти Николаевской области сообщили о повреждении ряда объектов инфраструктуры

Ряд объектов инфраструктуры был поврежден после ударов беспилотниками в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Виталия Кима.

По его словам, в ночь на 23 октября в Шевченковской общине в результате удара дрона-камикадзе был поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, объекты инфраструктуры были повреждены при обстрелах в Ольшанской, Галициновской и Синюхинобродской общинах региона, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

До этого украинская энергетическая национальная компания «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины и в Киеве, чтобы избежать перегрузки сетей.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.