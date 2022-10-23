Власти Николаевской области сообщили о повреждении ряда объектов инфраструктуры

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Ряд объектов инфраструктуры был поврежден после ударов беспилотниками в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областной военной администрации Виталия Кима.

По его словам, в ночь на 23 октября в Шевченковской общине в результате удара дрона-камикадзе был поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, объекты инфраструктуры были повреждены при обстрелах в Ольшанской, Галициновской и Синюхинобродской общинах региона, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

До этого украинская энергетическая национальная компания «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины и в Киеве, чтобы избежать перегрузки сетей.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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