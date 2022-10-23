Минобороны: ВС России нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли ряд новых ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — пояснили в Минобороны России.

Как подчеркивается в заявлении МО, все назначенные объекты украинской стороны удалось поразить.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде других центральных областей Украины. Сообщения о воздушной тревоге появились от глав Черкасской областной военной администрации и Хмельницкого городского совета.

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