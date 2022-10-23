Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает российское военное ведомство в Telegram.

Министры обсудили ситуацию на Украине. Шойгу выразил коллеге свои волнения по поводу возможных провокаций со стороны ВСУ с применением «грязной бомбы».

В этот же день Шойгу провел переговоры с французским министром обороны Себастьяном Лекорню. Стороны также обсудили происходящее на Украине и «тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на собственные источники, Киев готовит провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Уточнялось, что провокация заключается в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на Украине и тем самым дать старт глобальной «антироссийской кампании», нужной для подрыва доверия к Москве.