Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в СВО

Российское Минобороны показало работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ при проведении спецоперации на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

На видео запечатлены боевые вылеты штурмовиков и их парная работа в нанесении ракетных ударов по военным объектам и технике украинских подразделений.

В результате боевого применения Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ, сообщили в Минобороны.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 у населенного пункта Перемога в Николаевской области. Позднее ведомство уточнило, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть