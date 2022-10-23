Handelsblatt: Германия отменит проекты по перевооружению армии из-за инфляции

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Немецкие власти начали сокращать некоторые программы по перевооружению бундесвера на фоне высокой инфляции и укрепления доллара по отношению к евро. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Информацию о сокращении бюджетов предоставили неназванные политики и представители оборонного сектора.

Из-за инфляции и сильного доллара запланированные закупки вооружения оказались более дорогостоящими, чем предполагалось изначально.

«Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять-семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», — пояснил собеседник газеты.

В частности, не исключается сокращение заказа на истребители пятого поколения F-35 производства Соединенных Штатов

В свою очередь представители военной промышленности пожаловались, что бюджета в 100 млрд евро недостаточно для реализации пожеланий бундесвера. Не исключается, что на оборону Германии потребуется в 2 раза больше, чем планировалось первоначально.

Ранее в нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса.

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