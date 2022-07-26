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Министры обороны США и Украины обсудили поставки HIMARS

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Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 26 июля провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщил и.о. пресс-секретаря Пентагона Тодд Брейссейл на официальном сайте ведомства.

Переговоры касались итогов «недавней встречи Контактной группы по обороне Украины» и текущей военной помощи, в том числе «обязательства США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS)».

«Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры договорились «оставаться в тесной координации».

Ранее Остин заявил, что Украина «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» Запада в вопросе поставок оружия, так как «речь идет о решающем этапе конфликта». Он также сообщил, что ВСУ будут предоставлены четыре HIMARS.

Страны Запада, по его словам, будут и дальше изыскивать способы поддержки Киева.

Офицер ПВО России рассказал, что российские военные научились сбивать ракеты HIMARS из ЗРК «Бук-М3», засекая их на высоте 22 км. При этом из-за малой дальности боеприпасов на принятие решения у зенитчиков есть всего 10 секунд.

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