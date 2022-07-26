В ЛНР рассказали о дальнейшем продвижении военных после взятия под контроль Углегорской ТЭС

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что после взятия под контроль Углегорской ТЭС военнослужащие союзных сил будут продвигаться в сторону Артемовска, передает ТАСС.

По данным Марочко, инженерным войскам ДНР, ЛНР и России предстоит еще много работы на территории Углегорской ТЭС, так как «каждый метр» ее был заминирован украинскими военными, которые к тому же вели дистанционное минирование.

Станция имеет «ключевую, важную, стратегическую роль», поскольку она является самой крупной ТЭС в Европе, подчеркнул представитель Народной милиции.

26 июля в МВД ЛНР сообщили о взятии Углегорской ТЭС под контроль, где в настоящее время, пояснили в Штабе территориальной обороны ДНР, идет зачистка от оставшихся там украинских силовиков.

Станция находится в городе Светлодарске вблизи границы с ЛНР. ДНР установила контроль над городом в конце мая текущего года.