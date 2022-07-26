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NYT: боевой дух украинской армии снижается из-за новобранцев, не желающих воевать

New York Times: население Украины жалуется, что в ВСУ набирают нежелающих служить

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Evgeniy Maloletka/AP

Боевой дух в рядах Вооруженных сил Украины падает из-за нежелания новобранцев участвовать в боевых действиях. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В статье говорится, что украинцы выражают недовольство относительно того, что выдача повесток, в частности на улице, является «тайной и произвольной». Местное население жалуется на то, что бывают случаи, когда набирают нежелающих служить.

«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими…» — пишет газета.

Украинский офицер, занимающийся выдачей повесток, рассказал NYT, что в районах, расположенных вблизи границы с Россией, в частности в Харькове, некоторые отказываются служить в ВСУ из-за поддержки РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отказе мобилизованных украинцев отправляться в Донбасс.

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Операция на Украине. Новости
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