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Офицер ВС РФ сообщил, что российские ПВО обнаруживают ракеты HIMARS на высоте 22 км

Снаряды американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обнаруживаются на высоте 22 км. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», участвующего в перехвате и уничтожении американских ракет.

«Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное… Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд», — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные») заявил, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS из комплексов «Бук-М3».

При этом замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами региона из РСЗО HIMARS стоят не украинские военные, а американцы.

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