Мэр Горловки Приходько сообщил о зачистке поселка Новолуганское от ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале рассказал о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.

«Новолуганское полностью блокировано. Идет зачистка», — написал он.

Ранее подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой народной республике (ДНР).

Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил ведут операцию по установлению контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) в Светлодарске. Отмечалось, что было «освобождено» 255 населенных пунктов.

Исполняющий обязанности главы администрации Горловки Приходько заявлял, что территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена. Он отмечал, что поселок Новолуганское на 50% находится под контролем ДНР. Кроме этого, по неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины отходят от Семигорья.