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В США рассказали о самолете-предшественнике F-35B

Военный портал: создателей F-35B вдохновил экспериментальный самолет 1950-х годов выпуска

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Cliff Owen/AP

Экспериментальный самолет вертикального взлета и посадки Ryan X-13 Vertijet, который разрабатывался для ВВС США в 1950-х годах, вдохновил создателей истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, пишет американский военный портал 19FortyFive.

Отмечается, что по мнению конструкторов, взлетно-посадочные полосы станут целью в случае войны, поэтому «нужен самолет, который мог бы взлетать с небольших площадок». В 1953 года прототип самолета совершил полет в режиме висения, затем ВВС США заказали два X-13 для испытаний. Самолет был оснащен турбореактивным двигателем Rolls-Royce Avon, позволяющим развивать скорость до 560 км/час. В 1957 году X-13 совершил вертикальный взлет, горизонтально завис в воздухе и приземлился на корму корабля.

«Однако, ВВС США не могли сформировать требования к конструкции самолета, в 1957 году финансирование разработки X-13 прекратили. Самолет опередил время и привел к разработке прыжковых реактивных самолетов Hawker Harrier и F-35B. Вертикальная посадка, возможно, вдохновила предпринимателя Илона Маска и SpaceX попробовать приземлить после полета ракету вертикально на хвост», — пишет 19FortyFive.

Ранее 19FortyFive рассказал о том, что американский истребитель пятого поколения F-35 доступен в трех вариациях, способен выполнять широкий круг задач и координировать действия других самолетов из-за своей универсальности.

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