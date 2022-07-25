Минобороны РФ показало кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Центрального военного округа при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.

В ходе выполнения боевых задач экипажи РСЗО совершили марш на огневые позиции и после передачи координат от беспилотников нанесли ракетный удар 300 мм реактивными снарядами по позициям и складу украинских военных, пояснили в Минобороны.

Как рассказал командир боевого расчета «Смерч», у одного расчета имеется в наличии 12 реактивных снарядов.

«Мы будем выполнять боевую задачу по укрепрайону противника на расстоянии в несколько десятков километров. Это корректируемый снаряд, за счет чего он считается «снайпером» среди систем РСЗО», — подчеркнул он.

В оборонном ведомстве также добавили, что операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан» вели корректировку огня и доразведку целей.

После выполнения боевой задачи расчеты провели свертывание и убыли в район перезаряжания.

Ранее Минобороны показало видео с запуском ракет по украинским военным целям в порту Одессы.