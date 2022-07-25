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ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону российских самолетов

ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских боевых самолетов

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Пресс-служба ОАК/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что раскрыла и пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины, курируемую спецслужбами НАТО, по угону боевых самолетов ВКС России, передает РИА «Новости».

«Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков», — сообщили в ФСБ.

Помимо этого, сотрудники украинских спецслужб пытались принудить их посадить самолеты на контролируемые Вооруженными силами Украины аэродромы.

Там добавили, что задействованные в этой операции сотрудники украинских спецслужб и их пособники были установлены.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался вступить в ряды Вооруженных сил Украины и совершить диверсии против российской армии и мирного населения.

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