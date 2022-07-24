В Николаевской области уничтожили командира 28-й бригады ВСУ

Российские военные уничтожили в Николаевской области командира 28-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — сообщил парламентарий.

По его словам, погибший военный принимал участие в боевых действиях на передовой с 2014 года, в сентябре 2021 года его назначили командиром одесской 28-й бригады.

Также политик заявил, что возьмет на личный контроль появление в Одессе и области улиц в честь Гуляева.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев был ликвидирован в Гуляй Поле.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.