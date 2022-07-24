В ЛНР заявили, что ВСУ ночью обстреляли Красный луч из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 24 июля, обстреляли Красный луч из РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости».

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о неготовности Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS (способные бить на 300 км) для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS должно «отрезвить горячие головы на Украине».

Она считает, что Соединенные Штаты, вероятно, больше не хотят изображать из себя «супергероев», которые «бесстрашно играют в «русскую рулетку».