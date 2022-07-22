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Пентагон: США не передавали Украине военные самолеты, но помогают запчастями

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Al Drago/Reuters

В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине военные самолеты, но помогают с запчастями для имеющегося у нее авиапарка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинцы применяют самолеты «МиГ» и «Сухой», а у США нет ни тех, ни других. Но мы смогли помочь украинцам определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк... Но мы не передавали никаких американских самолетов», — заявил представитель Пентагона.

По его словам, Штаты на данном этапе также не проводят обучения украинских пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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