Минобороны России заявило о планах Украины взорвать радиоактивные отходы в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска в Донецкой народной республике (ДНР) планируют взорвать хранилища радиоактивных и химических отходов, сообщает РИА «Новости».

Генерал-полковник отметил, что Киев подготовился к очередной провокации на радиационно опасном объекте, чтобы обвинить российские подразделения в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины.

По его словам, украинские бойцы «заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца» в Константиновке и «планируют взорвать» их при отступлении.

Ранее Мизинцев заявлял, что украинские военнослужащие «поджигают поля с зерновыми культурами вертолетами и артиллерией». По словам представителя Минобороны РФ, Украина «проводит провокации» на объектах сельского хозяйства для обвинения военных РФ в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.