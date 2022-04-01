В Пентагоне отказались проводить ротацию подразделений в Польше и Средиземном море

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что минобороны Соединенных Штатов приняло временное решение не проводить ротацию находящихся на территории Польши и в Средиземном море подразделений, сообщает ТАСС.

«Мы пытаемся быть осторожными в отношении сроков развертывания [подразделений — «Газета.Ru»], так как хотим иметь возможность контролировать ситуацию на местах и принимать наилучшие и наиболее гибкие решения в режиме реального времени», — передал приказ Остина официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Уточняется, что речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США, размещенной в Польше, и авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, находящейся в Средиземном море.

Ранее начальник штаба сухопутных войск США Макконвилл заявил, что ядерная война не допустима.

Также он рассказал о стратегии противостояния России.