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Генерал США ответил на вопрос о количестве американских войск в Европе

Генерал Макконвилл: США не вернутся к уровням присутствия войск в Европе эры холодной войны

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Capt. Robyn Haake/Global Look Press

Начальник штаба Армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл в ходе встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться к тем уровням военного присутствия в Европе, которые имели место в эпоху холодной войны.

Комментируя нынешнее наращивание американского военного присутствия в Европе и дальнейшие планы такого рода, Макконвилл напомнил, что во время холодной войны на континенте присутствовало 350 тысяч американских военнослужащих. Он полагает, что это количество больше того, на который они готовы пойти сейчас.

«Однако я считаю, что творцы политики примут решение относительно того, что является надлежащим уровнем войск, в том числе союзников по НАТО, чтобы иметь мирный, стабильный, процветающий регион, влияющий на остальные части земного шара», — добавил военачальник.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вывели свои корабли из Черного моря из-за ситуации на Украине.

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