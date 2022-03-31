Столтенберг заявил, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия, если решит подать заявку на вступление в альянс, сможет быстро получить членство. Об этом он сказал в ходе выступления в Брюсселе, при чтении доклада о деятельности организации в 2021 году, передает РИА «Новости».

По его словам, Финляндия является очень близким партнером Североатлантического альянса, а вооруженные силы этой страны и Швеции отвечают стандартам организации.

29 марта президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процедуру приема в альянс новых членов.

До этого Ниинистё заявил, что вступать Финляндии в НАТО или нет, решит правительство, а самое главное для страны — ее безопасность. Президент добавил, что, если его страна все же решит вступить в Североатлантический альянс, ситуация на границе Финляндии и России станет постоянно напряженной. Кроме того, Москва может предпринять обещанные встречные шаги.