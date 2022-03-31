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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 90–95%

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Магомед Чабаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже «на 90–95%» освобожден от «бандеровских отморозков и нациков». Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, в город «постепенно возвращается жизнь».

«Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах, есть и те, кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь», — проинформировал глава чеченской республики.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в ходе наступления на мариупольском направлении ликвидируют разрозненные группы боевиков батальонов противника.

Глава Чечни подчеркнул, что бойцы полка имеют непревзойденную боевую подготовку и передовое военно-техническое оснащение.

Также Кадыров дал напутствие чеченским бойцам «забрать Киев».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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