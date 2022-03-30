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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-24 у границы с Белоруссией

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Вооруженным силам РФ в районе населенного пункта Тумень Ровенской области рядом с украинско-белорусской границей при воздушном бое удалось сбить Су-24 военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В общей сложности уничтожены 10 беспилотников, принадлежащих украинской стороне.

Также ракетами воздушного базирования были уничтожены крупные склады горючего, поставлявшие топливо для украинской техники на территории Донбасса.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе», — пояснил представитель военного ведомства.

По информации Минобороны, российские Вооруженные силы также уничтожили ракетным комплексом «Искандер» два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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