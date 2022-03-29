В ДНР сообщили об обстреле поселка украинскими «Градами»

Украинские войска обстреляли ракетами из РСЗО «Град» поселок Каштановое в Донецкой народной республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенного пункта Каштановое: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

25 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Киев вел широкомасштабную подготовку к наступлению ударной группы войск, которая была стянута на восток Украины. Он также показал оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, в частности приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, в котором расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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