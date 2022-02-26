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#Операция на Украине #Коронавирус
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Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что на Украине жителям массово раздают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

«Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы», — сказал он.

Представитель оборонного ведомства предупредил, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия опасно и может привести к несчастным случаям и жертвам.

«Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям», — добавил Конашенков.

В Минобороны также рассказали, что 25 февраля после того, как киевские власти сообщили о готовности к переговорам, было принято решение о приостановке активных боевых действий. Однако позднее, когда Украина отказалась от того, чтобы вести переговоры, был отдан приказ о наступлении.

По словам Конашенкова, националистические батальоны применяют так называемые бандер-автомобили, которые имеют повышенную проходимость и оборудованы крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Тактика такого ведения боя применяется международными террористами в Сирии, добавил он.

Также в Минобороны прокомментировали бой на острове Змеиный, заявив, что в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены и никто из 82 украинских военнослужащих не пострадал.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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