Пограничник РФ пострадал, пытаясь пресечь провокацию со стороны Украины

Российский пограничник пытался пресечь провокацию, подготавливаемую украинской стороной и пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

В настоящий момент ФСБ не приводит подробности инцидента с участием пограничника.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — уточняет РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также известно, что ранее в Миллеровском районе Ростовской области упали мины со стороны Украины.