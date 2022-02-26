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Минобороны сообщило о поражении 821 объекта военной инфраструктуры Украины

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Российские Вооруженные силы поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, были сбиты по семь боевых самолетов и вертолетов, а также девять беспилотников. Кроме того, ВС РФ уничтожили 87 танков и иных боевых бронированных машин, а также 28 реактивных систем залпового огня и 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Восемь военных катеров украинских ВМС были ликвидированы силами ВМФ России.

В ходе брифинга Конашенков также заявил, российские войска взяли под полный контроль город Мелитополь. Также минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар по ряду объектов военной инфраструктуры Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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