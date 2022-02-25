В Британии объяснили, почему НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной

НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Об этом пишет The Telegraph.

По словам министра, введение бесполетной зоны привело бы к прямому столкновению альянса с Россией.

»[Путина] не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле [в таком случае] самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]», — сказал Хиппи.

При этом на прошлой неделе председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предложил установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от «вторжения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном введение со стороны ЕС пакета дополнительных жестких санкций против России и потребовал введения бесполетной зоны над Украиной.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в свою очередь подтвердил, что республика действительно планирует обратиться к НАТО с вопросом о бесполетной зоне.