WSJ: ЕС собирается ввести санкции против Шойгу

Евросоюз планирует включить в санкционный список министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Также в перечень должны попасть начальники штабов ВМФ России, глава администрации президента РФ Антон Вайно и организация «Агентство интернет-исследований».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска.

После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.