Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Правительство Украины наделили исключительным правом в связи с признанием ДНР и... 16:21
В Норвегии призвали лишить Россию финала Кубка мира по лыжным гонкам 16:21
Телеканал «Россия 24» составил карту подаренных Украине территорий 16:20
Франция отказалась использовать военную силу для защиты Украины 16:17
За сутки заявки на транзит российского газа в Европу через Украину... 16:12
Нарколог развеял мифы о выходе из похмелья 16:11
В Госдуме прокомментировали заявление МИД Великобритании о переносе финала ЛЧ 16:08
Украина захотела выйти из соглашения о памяти героизма народов СНГ в ВОВ 16:03
Глава минобороны Британии заявил, что Лондон «всегда может пнуть» Москву 16:00
Великобритания пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание RT 15:57

WSJ: ЕС собирается ввести санкции против Шойгу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Евросоюз планирует включить в санкционный список министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Также в перечень должны попасть начальники штабов ВМФ России, глава администрации президента РФ Антон Вайно и организация «Агентство интернет-исследований».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска.

После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть