Польша допустила прибытие в республику новых американских военных

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил по местному радио, что прибытие в республику новых военнослужащих и планы по принятию дополнительных американских подразделений активно обсуждаются властями с представителями США, передает ТАСС.

«Мы постоянно обсуждаем с США, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран восточного фланга НАТО. Также мы все время говорим об увеличении американского военного присутствия», — сказал он.

Представитель МИД Польши добавил, что прибытие новых подразделений на территорию их страны очень вероятно.

Накануне, 20 февраля, сообщалось, что прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.