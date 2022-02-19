Момент попадания снаряда ВСУ в подстанцию в поселке Донбасса попал на видео

Момент попадания снаряда вооруженных сил Украины Васильевской насосной станции в Донбасса попал на видео.

На ролике видно, как две ракеты с интервалами меньше секунды попадают на территорию станции.

Украинские силовики обстреляли подстанцию рано утром 19 февраля. В результате огонь охватил трансформатор № 2, работа насосной станция первого подъема Южно-Донбасского водовода (ЮДВ) была остановлена, а населенный пункт Васильевка обесточен.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов региона.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.