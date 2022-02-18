Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Случайный звонок спас жизни троих детей 12:21
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского 12:17
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина 12:15
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады 12:14
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа 12:13
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света 12:09
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной... 12:06
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой 11:58
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания 11:58
В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России... 11:55

В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

В Латвии 18 февраля начинаются международные военные учения Saber Strike 22, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Руководить ходом маневров будет командование ВС США в Европе. Они продлятся до 23 марта. В рамках учений будут задействованы почти 400 американских военных, около 100 единиц техники и 22 вертолета Apache.

До 28 февраля из Литвы передислоцируются приблизительно 800 военнослужащих из США и почти 250 единиц военной техники. С этой даты по 11 марта пройдут международные военные учения Crystal Arrow 22. Организатором выступает механизированная пехотная бригада сухопутных войск. Общее число участников этих маневров составит 2800 солдат и представителей ополчения (земессаргов) из Латвии, США и десяти других стран многонационального батальона НАТО, расположенного на территории республики.

Также к учениям Crystal Arrow 22 привлекут более 300 единиц наземной и воздушной техники.

В ходе мартовских учений авиатанкеры КС-135 будут присутствовать в странах Прибалтики с целью участия в учения с истребителями ВС США F-15, которые размещены на территории Эстонии.

Ранее фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть