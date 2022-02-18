В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США

В Латвии 18 февраля начинаются международные военные учения Saber Strike 22, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны.

Руководить ходом маневров будет командование ВС США в Европе. Они продлятся до 23 марта. В рамках учений будут задействованы почти 400 американских военных, около 100 единиц техники и 22 вертолета Apache.

До 28 февраля из Литвы передислоцируются приблизительно 800 военнослужащих из США и почти 250 единиц военной техники. С этой даты по 11 марта пройдут международные военные учения Crystal Arrow 22. Организатором выступает механизированная пехотная бригада сухопутных войск. Общее число участников этих маневров составит 2800 солдат и представителей ополчения (земессаргов) из Латвии, США и десяти других стран многонационального батальона НАТО, расположенного на территории республики.

Также к учениям Crystal Arrow 22 привлекут более 300 единиц наземной и воздушной техники.

В ходе мартовских учений авиатанкеры КС-135 будут присутствовать в странах Прибалтики с целью участия в учения с истребителями ВС США F-15, которые размещены на территории Эстонии.

Ранее фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море.