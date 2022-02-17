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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД РФ назвал последствия принятия Украины в НАТО

В Москве заявили, что после принятия в НАТО Украина захочет вернуть Крым и втянет союзников в войну

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

МИД России в заявлении о передаче письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности выразил мнение, что в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что в 2014 году крымчане законно проголосовали за воссоединение с Россией, и это неудивительно — инициаторы переворота на Украине при поддержке Запада взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения и иных «нетитульных» этносов»

Накануне власти США подтвердили, что получили письменный ответ России по тематике гарантий безопасности.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе обсудили инициативу Госдумы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По итогу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признание РФ ДНР и ЛНР нарушит суверенитет Украины и «Минск-2».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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