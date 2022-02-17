Российские военные возвращаются в свои гарнизоны после учений рядом с Украиной

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибывают в воинские гарнизоны. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом», — говорится в заявлении ведомства.

По его словам, эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, прибыли в Чечню и Дагестан.

Конашенков сообщил, что подразделения 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО), выполнявшие задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Также подразделения материально-технического обеспечения ЗВО, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, прибыли в Дзержинск.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков деэскалации вокруг Украины.