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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Российские военные возвращаются в свои гарнизоны после учений рядом с Украиной

Минобороны РФ: первые подразделения ВС прибывают в свои гарнизоны после учений

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибывают в воинские гарнизоны. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом», — говорится в заявлении ведомства.

По его словам, эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, прибыли в Чечню и Дагестан.

Конашенков сообщил, что подразделения 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО), выполнявшие задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Также подразделения материально-технического обеспечения ЗВО, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, прибыли в Дзержинск.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков деэскалации вокруг Украины.

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