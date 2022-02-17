В минобороны Британии заявили о начале нового этапа острой конкуренции с Россией

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что коллективный Запад вступает в новый период острой конкуренции с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Журналист спросил его в ходе интервью радио LBC, можно ли назвать постоянную угрозу «российского вторжения» на Украину возвращением к «холодной войне».

«Вторгнется ли он (президент России Владимир Путин) или нет, я думаю, мы должны понимать, что мы вступаем в новый период острой конкуренции с Россией, которая может затянуться на поколение или больше»», — сказал Хиппи.

Ранее глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия, вопреки своим заявлениям, все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.