Military Watch: С-500 сможет лишить F-22 и F-35 топлива, связи и навигации

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может лишить истребители-невидимки США F-22 и F-35 топлива, связи и навигации, сообщило американское издание Military Watch.

«С-500 может снизить эффективность применения стелс-истребителей, поражая навигационные спутники и самолеты-заправщики», – утверждает издание.

Military Watch подчеркивает, что дальность истребителей F-22 и F-35 ниже, чем у самолетов прошлого поколения. Поэтому малозаметные истребители критически зависимы от дозаправки в воздухе.

«Малозаметные истребители зависят от дозаправки в воздухе. А поскольку заправщики уязвимы для атак С-500 на расстоянии до 600 км, это может изменить правила игры», – пишет Military Watch.

Заявленная производителем способность С-500 сбивать космические аппараты, от которых зависит навигация и связь F-22 и F-35, также может снизить эффективность применения истребителей-невидимок.

С-500 «Прометей» – новое поколение зенитных ракетных систем «земля-воздух» дальнего действия и высотного перехвата. Комплексы способны перехватывать не только баллистические, но и крылатые ракеты и другие воздушные цели.