Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей РФ во время учений в Средиземном море

Вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море попытались фрегаты НАТО. Об этом рассказал РИА «Новости» источник.

Российская сторона зафиксировала излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса. Были определены параметры их движения, после чего американские фрегаты взяли на сопровождение.

В Средиземном море собран отряд кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. В акваторию прибыли: фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Для них осуществляется поддержка с 30 самолетов и вертолетов.

Отрабатываются действия по поражению корабельных группировок условного противника, а также выполняют стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия. Ведется поиск подлодок противника, контролируется судоходство в акватории и воздушная обстановка.