Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Познер: не воспринимаю первое место Валиевой в короткой программе как «наш ответ» 06:14
В Перу нашли мумии детей, которых принесли в жертву 06:14
Постпред РФ при ЕС опроверг «нападение» России на Украину 06:03
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры» 06:00
Иммунолог предупредил об опасном симптоме COVID-19 05:50
Дюамель — о Медведевой и Загитовой без масок: правило, которого не... 05:46
Елизавета II выплатит часть денег по иску против принца Эндрю 05:40
В Польше заявили об «истекающей кровью» экономике Украины 05:40
Президент «Урала» Иванов пошутил на тему допинг-пробы Валиевой 05:34
Зампред России при ООН заявил, что ему ничего не известно о военной... 05:25

Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей РФ во время учений в Средиземном море

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море попытались фрегаты НАТО. Об этом рассказал РИА «Новости» источник.

Российская сторона зафиксировала излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса. Были определены параметры их движения, после чего американские фрегаты взяли на сопровождение.

В Средиземном море собран отряд кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. В акваторию прибыли: фрегаты «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Григорович», ракетные крейсера «Варяг» и «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Для них осуществляется поддержка с 30 самолетов и вертолетов.

Отрабатываются действия по поражению корабельных группировок условного противника, а также выполняют стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия. Ведется поиск подлодок противника, контролируется судоходство в акватории и воздушная обстановка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть