Минобороны опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России

Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России, сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, что боевые машины в составе колонны покидают место проведения учений — один из танковых полигонов. Их движением руководят военные регулировщики.

Учения «Союзная решимость — 2022» проходят на пяти белорусских военных полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

По его словам, завершившие выполнение боевых задач части уже грузятся на железнодорожный и автомобильный транспорт. При этом часть подразделений направится в места постоянной дислокации самостоятельно, в составе воинских колонн.