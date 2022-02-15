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Минобороны опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России

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Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения танков с учений на западе России, сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, что боевые машины в составе колонны покидают место проведения учений — один из танковых полигонов. Их движением руководят военные регулировщики.

Учения «Союзная решимость — 2022» проходят на пяти белорусских военных полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.

Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

По его словам, завершившие выполнение боевых задач части уже грузятся на железнодорожный и автомобильный транспорт. При этом часть подразделений направится в места постоянной дислокации самостоятельно, в составе воинских колонн.

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