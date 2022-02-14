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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украинских полицейских перевели на усиленный режим несения службы

Полиция Украины ввела усиленный режим несения службы с 14 по 19 февраля

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РИА «Новости»

Личный состав полиции Украины был переведен в понедельник, 14 февраля, на усиленный режим несения службы, который продлится до 19 февраля. Об этом на сайте ведомства сообщил его глава Игорь Клименко.

Он уточнил, что во время действия усиления полиция увеличит количество патрулей, обеспечивающих порядок на улицах, развернет дополнительные ситуационные центры, задача которых — мониторинг оперативной обстановки в стране, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

«Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!», — резюмировал Клименко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, покинувшим страну, и заявил, что если они не вернутся в течение суток, то государство сделает «серьезные выводы».

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