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Шойгу охарактеризовал сотрудничество России и Британии

Глава Минобороны Шойгу: уровень российско-британского сотрудничества близок к нулю

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом, что отношения между РФ и Великобританией находятся на крайне низком уровне, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами НАТО, и особенно с Великобританией», — сказал глава министерства.

Он напомнил об историческом опыте сотрудничества России и Британии, подчеркнув взаимодействие в военной сфере. По словам Шойгу, многие актуальные и активно обсуждаемые вопросы повестки дня можно решать без «угроз введения тех или иных санкций».

Министр отметил, что российская сторона продолжает видеть «в каждом выступлении, через строчку» угрозы санкциями, чего хотелось бы избежать в общении с Уоллесом.

«Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. «И «катастрофические», и «потрясающие», и «уничтожающие». Много разных слов», — заявил Шойгу.

По данным британских СМИ, Уоллес на встрече с Шойгу сделает предупреждение о том, что гипотетическое вторжение России на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Днем ранее столицу посетила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Министр рассказала, что причиной ее визита в Москву стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы. У Трасс состоялись переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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