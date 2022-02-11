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Зампостпреда РФ при ООН осудил переброску военных США в Восточную Европу

Дипломат Полянский назвал переброску военных США и их союзников в Европу неверным шагом

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Rahmat Gul/AP

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия решительно осуждает переброску военнослужащих США и их союзников в восточную Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

3 февраля стало известно, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. Контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster.

«Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать», — сказал Полянский.

Ранее Полянский заявил, что Запад может подготавливать провокацию в Донбассе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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