Зампостпреда РФ при ООН осудил переброску военных США в Восточную Европу

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия решительно осуждает переброску военнослужащих США и их союзников в восточную Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

3 февраля стало известно, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. Контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster.

«Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать», — сказал Полянский.

Ранее Полянский заявил, что Запад может подготавливать провокацию в Донбассе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.