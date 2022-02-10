В Польшу начали прибывать дополнительные военные силы Британии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о прибытии дополнительного военного контингента из Британии в страну в целью усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные прибывают в настоящее время.

«Как мы договорились, 350 британских солдат, британских морских пехотинцев усилят защиту Польши и восточного фланга НАТО», — добавил глава ведомства.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на фоне украинской проблематики страна может направить в восточную и южную часть Европы дополнительные войска.

До этого стало известно, что Лондон направит в Эстонию 850 военнослужащих, увеличив вдвое британский контингент в составе дислоцированной в республике боевой группы НАТО.

По информации газеты Telegraph, Великобритания и США на фоне растущей напряженности вокруг Украины хотят перебросить военных в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».