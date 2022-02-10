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На Украине заявили о проблемах с турецкими БПЛА Bayraktar

Военный аналитик Чмут заявил, что Украина испытывает проблемы с беспилотниками Bayraktar

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Efrem Lukatsky/AP

Военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что на Украине возникли проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников Bayraktar из-за отсутствия подходящих взлетно-посадочных полос. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Мілітарний».

По словам Чмута, авиация Украины в целом в текущий момент испытывает проблемы со взлетно-посадочными полосами.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от авиации», — рассказал аналитик.

Он добавил, что для тяжелых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, которые используются гражданской авиацией.

Чмут подчеркнул, что в случае с БПЛА Bayraktar, который значительно легче, возникли проблемы со стойками.

«Существует понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», — рассказал аналитик.

Он отметил, что Украине необходимо предпринять что-то с проблемой взлетно-посадочных полос, так как текущие под нынешние цели не подходят.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на период с 10 по 20 февраля запланировано провести на полигонах страны учения с применением ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin.

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