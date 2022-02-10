Макрон заявил, что Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности.

7 февраля Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 февраля французский лидер отправился в Киеве на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

«Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряженная ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности», — резюмировал лидер Франции в своем аккаунте Instagram по итогам двух визитов.

Также президент США Джо Байден провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев. Вместе с этим Псаки отметила, что Вашингтон пока не готов давать оценку того, насколько, по мнению США, успешно прошла встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения. За день до этого французский президент провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.