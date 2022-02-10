Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон прокомментировал свой диалог с Путиным 01:40
Российский хоккеист попал в голосование ИИХФ на лучшего игрока дня на ОИ 01:37
Северный флот РФ получит первый штатный носитель гиперзвукового оружия 01:27
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления 01:19
Губерниев считает, что ВАДА по-хамски пытается выбить Россию с ОИ 01:18
Россиянам рассказали об смертельно опасном симптоме «омикрона» у детей 01:17
Вице-губернатор Петербурга Потехина: в гимназии проводится проверка после скандала... 01:01
Шведская лыжница рассказала, как потеряла сознание после гонки на ОИ 01:01
Поезд протаранил легковой автомобиль в Москве 00:57
CNN посоветовал России «не вторгаться» на Украину из-за погоды 00:47

Макрон заявил, что Россия и Европа не заинтересованы в нестабильности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности.

7 февраля Макрон прибыл в Москву, где провел пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 февраля французский лидер отправился в Киеве на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

«Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряженная ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности», — резюмировал лидер Франции в своем аккаунте Instagram по итогам двух визитов.

Также президент США Джо Байден провел разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном после визитов последнего в Москву и Киев. Вместе с этим Псаки отметила, что Вашингтон пока не готов давать оценку того, насколько, по мнению США, успешно прошла встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения. За день до этого французский президент провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть