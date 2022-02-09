Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022»

Срок, к которому Россия и Белоруссия должны были создать группировки войск для совместных учений «Союзная решимость — 2022», истек в ночь на 9 февраля, передает «Интерфакс».

Таким образом первый этап проверки сил реагирования Союзного государства, подразумевающий передислокацию техники и создание группировок войск, завершен. Военные учения «Союзная решимость» начнутся 10 февраля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики Су-25СМ завершили перебазирование в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства. В ходе маневров планируется проверить готовность ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

В Минске уточнили, что эти учения носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.