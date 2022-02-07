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Названа «большая ошибка» Зеленского

Экс-военный прокурор Серков считает решение Зеленского отменить воинский призыв ошибочным

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Решение отменить воинский призыв на Украине может привести к тому, что не удастся укомплектовать вооруженные силы даже наполовину, и страну будет некому защищать. Об этом заявил на пресс-конференции «Голос.UA» полковник юстиции в запасе, экс-военный прокурор, адвокат Игорь Серков.

«Если мы отменим призыв, кто будет проходить службу? Кто будет защищать суверенитет и территориальную целостность? Более того, сейчас по медпоказателям настолько занижена планка <…>, но их все равно призывают, чтобы хоть как-то укомплектовывать [армию]», — сказал адвокат.

По его словам, отмена призыва сейчас является «большой глупостью». Кроме того, он сказал, что зарплаты контрактников достаточно низкие и не приведут к большому числу добровольцев.

«В условиях военных, в условиях гибридной войны, заявлять о том, что будет отменен призыв — это элемент деморализации вооруженных сил, элемент разброда и шатания», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить на Украине призыв на срочную военную службу. По указу украинского лидера, армия страны должна практически полностью перейти на контрактную основу к 2024 году, попутно увеличив свою численность на 100 тыс. человек. Согласно официальным данным, в настоящее время численность украинской армии составляет около 261 тыс. человек.

Отдельно в документе упоминается увеличение сроков службы по контракту, а также повышение зарплат для военных-контрактников как минимум до уровня трех минимальных зарплат, разработка программы для получения военными жилья и введение системы оценки военнослужащих.

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