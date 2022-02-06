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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава Минобороны Украины не увидел военных угроз со стороны России

Министр обороны Украины Резников заявил об отсутствии «сиюминутных» военных угроз со стороны РФ

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РИА «Новости»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск».

«Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения — «Газета.Ru»), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — указал министр.

Также он заявил, что Киев не готовит нападения на Донбасс и Крым.

«Мы не будем нападать: в Крыму, Луганске, Донецке живут украинцы, и они оказались бы в опасности», — заверил Резников.

Недавно газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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