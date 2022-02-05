На Украину прибыл восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов из США

Восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов прилетел на Украину из США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

«Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения», — написал министр.

В то время как НАТО не оказывает непосредственную военную поддержку Украине, некоторые государства-члены альянса предоставляют Киеву военную помощь. Среди них США, Канада и Польша.

США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства. Первый пакет помощи Киев получил утром 22 января. В начале февраля Соединенные Штаты доставили в Киев 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

4 февраля Канада направила на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения, а день спустя Польша заявила, что готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.