Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кабмин ФРГ опроверг, что Deutsche Welle не допустили сопровождать Шольца в Москву 20:52
В РПЦ рассказали, когда не нужно крестить ребенка 20:50
Черевченко объяснил, чему можно научиться у Мамаева и Жиркова 20:46
В Астрахани полицейского засняли при езде «на трехколесном велосипеде» 20:42
Летевшую с Кипра россиянку забрали в полицию после скандала из-за маски... 20:35
Лукашенко рассказал о своей обиде на Россию 20:31
Лайшев: политика очень сильно влияет на судейство, происходит беспредел 20:17
Российским школам и вузам могут отказать в контактах с иностранными... 20:16
Лукашенко оценил вероятность войны между Белоруссией и Украиной 20:14
Бывший игрок «Амкара» заявил, что у Черчесова только бабки на уме 20:01

На Украину прибыл восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов из США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
reznikovoleksiiFacebook

Восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов прилетел на Украину из США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

«Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения», — написал министр.

В то время как НАТО не оказывает непосредственную военную поддержку Украине, некоторые государства-члены альянса предоставляют Киеву военную помощь. Среди них США, Канада и Польша.

США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства. Первый пакет помощи Киев получил утром 22 января. В начале февраля Соединенные Штаты доставили в Киев 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

4 февраля Канада направила на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения, а день спустя Польша заявила, что готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть