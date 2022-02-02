В Польше выступили с громким требованием к ФРГ из-за России

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Бывший глава МИД Польши Сикорский раскритиковал Германию за отказ поставлять оружие Украине

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Pixabay

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг критике ФРГ из-за отказа поставлять Украине оружие и потребовал от немецкой стороны изменить свою позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие».

Экс-министр указал в своей статье для журнала Der Spiegel под названием «Кто против оружия для Украины, тот за войну», что Германия извлекла неверные уроки из своей истории. При этом, он выразил мнение, что больше всего его пугает не «мощь и влияние» этого государства, а «немецкое бездействие».

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода «Северный поток — 2» и его завершению. На себя немцы работают», — заявил Сикорский, отметив, что Берлин бездействует, когда речь заходит об Украине.

Также он обратил внимание, что вооружение Киеву поставляют британцы, американцы и небольшие страны, которые граничат с Россией, «но только не немцы».

Политик продолжил, что кризис вокруг Украины связан с внешней политикой Германии и Франции, которые, по его словам, нарушают правила Лиссабонского договора. Соглашение подразумевает совместное определение стратегических целей и интересов в области безопасности стран Евросоюза. Экс-глава внешнеполитического ведомства заявил, что вместо соблюдения упомянутого договора возник «нормандский формат» и минские соглашения. А Берлин и Париж взяли на себя миссию по мирному урегулированию, но без участия институтов ЕС и таких государств, как Польша, которая непосредственно граничит с кризисным регионом, утверждает он.

Сикорский также напомнил, что Варшава в процентном отношении тратит на оборону больше, чем ФРГ. Он назвал «нечестным» то, что более бедные страны обеспечивают безопасность более богатых стран на восточном фланге НАТО.

«Но прежде всего самая большая страна континента обязана, наконец, хотя бы начать серьезно относиться к своей политике безопасности и восстановить пошатнувшееся доверие к себе», — добавил бывший министр.

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