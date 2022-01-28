Минобороны подтвердило гибель одного человека после крушения Ми-8

Минобороны России подтвердило, что в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области погиб один из членов экипажа.

«По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — сказали в ведомстве.

Ранее об этом заявили ТАСС в экстренных службах. По данным Telegram-канал Shot, скончался 27-летний бортовой инженер.

Также сообщалось о двух пострадавших.

До этого в Минобороны России заявили, что, по предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло плановый полет.

18 января подобное происшествие произошло в Ненецком автономном округе. Вертолет Ми-8 попал в буран при посадке, и, не долетев до вертолетной площадки у поселка, приземлился в снег. На борту воздушного судна находилось 11 человек. В результате никто не пострадал.