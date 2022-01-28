Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Венгрии рассказали о запросе США на размещение дополнительных войск 18:09
СК возбудил дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области 18:07
Российская сторона отреагировала на запрос США в Совет Безопасности ООН... 18:03
Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на ЧЕ по биатлону, Гербулова стала восьмой 18:02
Порошенко порекомендовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим 17:59
В США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена 17:54
Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба 17:52
Уфимец рассказал о желании жителей «взяться за вилы» после нападения собак... 17:51
В Италии встали на сторону России в «противостоянии»... 17:49
Зверев объяснил, почему его оштрафовали за нарушения на выборах 17:44

Минобороны подтвердило гибель одного человека после крушения Ми-8

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Минобороны России подтвердило, что в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области погиб один из членов экипажа.

«По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — сказали в ведомстве.

Ранее об этом заявили ТАСС в экстренных службах. По данным Telegram-канал Shot, скончался 27-летний бортовой инженер.

Также сообщалось о двух пострадавших.

До этого в Минобороны России заявили, что, по предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло плановый полет.

18 января подобное происшествие произошло в Ненецком автономном округе. Вертолет Ми-8 попал в буран при посадке, и, не долетев до вертолетной площадки у поселка, приземлился в снег. На борту воздушного судна находилось 11 человек. В результате никто не пострадал.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть