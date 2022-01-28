Источник в НАТО рассказал, планирует ли РФ напасть на Украину

В Североатлантическом альянсе признают, что Россия «не планирует вторжение» на Украину и у нее нет таких намерений. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО.

Согласно информации издания, «по оценкам источника в Альянсе, РФ не планирует вторжения». Также собеседник обратил внимание, что для нападения требуются военные мощности «отличные от тех, которые якобы «развернуты сейчас» у границ Украины».

Утверждается, что «существуют варианты снижения напряженности уже завтра» по данной ситуации между Москвой и Киевом. Возможность нападения оценил высокопоставленный источник в НАТО, представляющий государство-член ЕС в Брюсселе.

«Если бы Россия совершила ошибку, напав на государство-член НАТО, то у нас была бы Третья мировая война», — допустил источник в Альянсе.

Ранее сообщалось, что главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 16 и 17 февраля.

Также в МИД Германии прокомментировали вероятность вступления Украины в НАТО.